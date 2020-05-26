Политика

ИзвестияИзвестияРоссия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США. Об этом во вторник, 26 мая, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
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В Грузии заявили, что не раз приглашали представителей России в лабораторию Лугара

ТАССвчера в 18:40

МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

РБКвчера в 16:25

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Известиявчера в 13:22

МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России

Lenta.ruвчера в 14:03

Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

РИА Новостивчера в 13:18

МИД РФ призвал Тбилиси допустить специалистов в центр Лугара в Грузии

РЕН ТВвчера в 13:11

Москва потребовала допустить экспертов РФ во все биолаборатории центра Лугара в Грузии

Интерфаксвчера в 12:53
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Футбол

Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России

Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.
Спорт-Экспресс вчера в 08:52
Общество

Пробные ЕГЭ в России проведут 29 и 30 июня

По словам министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, пробные Единые государственные экзамены запланировали к проведению на 29 и 30 июня, передает «Интерфакс».
РИАМО 25 мая в 11:37
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,1K
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
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Общество

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,2K
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
2K
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
1K
Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
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Хоккей

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Коммерсантъ вчера в 19:36
Космос

В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия 25 мая в 17:38
2
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
2
Происшествия

Пьяная мать вела развратный стрим при своем сыне

Живая Кубань вчера в 16:25
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Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
589
Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Экономика

Продажи смартфонов в России резко упали

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
1
Общество

Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Pravda.Ru вчера в 05:23
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,4K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
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Футбол

Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском вчера в 12:49
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
1,5K
Футбол

Киммих назвал свой гол в ворота «Боруссии» лучшим в карьере

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих поделился эмоциями после победы над дортмундской «Боруссией» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Германии.
Матч ТВ вчера в 15:50
Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК вчера в 12:24
39
Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily вчера в 08:10
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Футбол

«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком

Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Фигурное катание

Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка из РФ Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «PБК-Спорт».
ProstoProSport вчера в 03:00
3
Футбол

«Реал» продлил контракт с Каземиро до 2023 года

Мадридский «Реал» продлил контракт с полузащитником Каземиро, утверждает Marca.
Sport24.ru вчера в 18:02
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