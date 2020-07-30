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РИА Новости
РИА Новости

Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. Кроме того, ЕС убрал из перечня Алжир.В источнике
С чего всё началось
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список
 стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известиявчера в 12:38
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Газета.Ru

ЕС не включил Россию в новый список стран для открытия границ

Газета.Ruвчера в 15:03
News.ru

Евросоюз не стал открывать границы для россиян

News.ruвчера в 10:04
Известия

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Известиявчера в 12:38
Lenta.ru

Европа снова отказалась открывать границы для россиян

Lenta.ruвчера в 11:02
РИА Новости

Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

РИА Новостивчера в 11:38
Интерфакс

Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфаксвчера в 10:01
SM News

Европа заявила о нежелании открывать границы для граждан России

SM News28 июля в 04:24

Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Ведомости02:08

Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия00:45
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новостивчера в 15:34

Сотрудника саратовского ГУ МЧС осудят за взятки от сотовых операторов

По версии следствия, с 1 декабря 2011 г. по 22 апреля 2019-го, подозреваемый, работая начальником отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи, получал от представителей филиалов трех сотовых операторов лично и через посредников деньги за размещение их станций и оборудования на объектах МЧС.
СаратовБизнесКонсалтинг01:07
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости18:39
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Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости20:13
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культуравчера в 07:48
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