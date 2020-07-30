Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРоссия не попала в перечень для снятия ограничений на поездки в ЕС

Россия не вошла в новую версию списка государств, для которых Евросоюз откроет свои границы, согласно заявлению Европейского совета. Из предыдущего перечня исключили Алжир. Новые страны в список добавлены не были.
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Евросоюз снова отказался впускать граждан России

РБКвчера в 12:04

Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфаксвчера в 10:01

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Известиявчера в 12:38

ЕС сократил список стран для открытия границ

ТАССвчера в 10:16

Евросоюз обновил список стран, для которых открыты границы в ЕС

RT на русскомвчера в 10:02

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Коммерсантъвчера в 09:52

Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

РИА Новостивчера в 11:38
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Происшествия

В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

REGNUM 01:02
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Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
5
Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Здоровье

Невролог Анатолий Лузин рассказал о пользе дневного сна

Как дневной сон влияет на нервную систему, почему люди после сна могут встать разбитыми, объяснил врач-невролог Коми республиканской детской больницы Анатолий Лузин.
ИА БНК вчера в 00:40
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Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
1,4K
Футбол

Президент «Динамо» представил Луческу футболистам

Газета.Ru вчера в 18:05
Политика

Трамп сомневается в том, что США должны защищать Германию от России

Дональд Трамп заявил, что Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители, при этом защищают ее от России именно Соединенные Штаты.
Карелинформ вчера в 10:12
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Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в команду нападающего Александра Кокорина.
Вечерняя Москва 29 июля в 14:43
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК вчера в 05:06
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
12
Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
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Экономика

Лекарства в России подорожали на 8–24%

За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
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Путешествия

Коронавирусный сезон в Крыму: все, что нужно знать туристам об отдыхе на черноморском побережье

В условиях закрытых границ у россиян, которые хотели отдохнуть на море этим летом, осталось не так много вариантов для отпуска: Краснодарский край и Крым.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:35
Религия

Великий праздник Курбан-байрам 2020 отмечают мусульмане

Стерлеград вчера в 23:30
3
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
7
Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
РИА Новости 29 июля в 10:44
2,1K
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
1,4K
Экономика

Оформленные после 1 марта ростовские предприниматели перейдут на пониженные ставки налогов

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг поддержали инициативу губернатора Ростовской области Василия Голубева и внесли изменения в закон о региональных налогах, согласно которым снимаются ограничения на право пользоваться пониженными ставками налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированных после 1 марта 2020 года.
ТАСС вчера в 11:25
7
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 29 июля в 06:08
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news вчера в 04:17
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Авто

КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика

110km.ru 29 июля в 09:21
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru 00:49
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
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Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:08
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Здоровье

Диетолог назвал помогающую в похудении и борьбе с бесплодием ягоду

Вишня влияет на снижение веса и помогает в борьбе с бесплодием. Об этом заявила в четверг, 30 июля, диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко.
Вечерняя Москва вчера в 15:44
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета 29 июля в 06:20
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Происшествия

На чиновника мэрии Оренбурга совершено нападение

Оренбург, 31 июля 2020, 06:21 — REGNUM В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова.
REGNUM вчера в 23:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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