Россия не вошла в новую версию списка государств, для которых Евросоюз откроет свои границы, согласно заявлению Европейского совета. Из предыдущего перечня исключили Алжир. Новые страны в список добавлены не были.

Россия не попала в перечень для снятия ограничений на поездки в ЕС

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