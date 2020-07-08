Политика
REGNUMРоссия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.РИА Новостивчера в 22:54
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Китай присоединится к переговорам о вооружении, если США снизят арсенал до его уровня
Коммерсантъвчера в 22:29
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