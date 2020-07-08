Политика

REGNUMREGNUMРоссия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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с чего всё началось

В КНР назвали условие участия в переговорах о ядерном оружии

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
РИА Новостивчера в 22:54

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Китай присоединится к переговорам о вооружении, если США снизят арсенал до его уровня

Коммерсантъвчера в 22:29

Китай назвал условия участия в переговорах по вооружениям с Россией и США

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В КНР назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии

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Китай расхвалил отношения с Россией

Lenta.ru02:12

Власти Китая назвали условие участия в переговорах по ядерным вооружениям

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Китай объяснил необходимость наращивать военный потенциал

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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Газета.Ru вчера в 13:18
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Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
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Политика

Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ.
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Происшествия

В Калининграде задержали вербовщиков террористической группировки

Известия вчера в 16:27
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Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
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Кино

Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана

Сценарий к фильму Крис Хемсворт еще не видел, отмечая, что «заинтригован, как и все».
Evo-rus.com вчера в 05:09
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Гаджеты

Samsung Galaxy Note20 официально представят 5 августа

Samsung объявила дату своего мероприятия Galaxy Unpacked 2020 в коротком рекламном ролике – оно состоится 5 августа в 18:00 по московскому времени.
MobiDevices 03:39
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
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Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
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Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Футбол

Аргентинский вратарь Эррера перейдет в «Локомотив»

Спортивный журналист Маркос Торрехон заявил, что голкипер аргентинского "Тальереса" Гвидо Эррера в ближайшее время станет игроком "Локомотива".
Soccer.ru 03:13
Кино

Короткометражка про Байкал стала лучшей на фестивале в Лос-Анджелесе

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Общество

Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины

По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константина Чумакова, мир может обойтись без вакцины от коронавируса при условии, что 60% населения приобретет иммунитет.
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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
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Политика

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Технологии

Bosch eBike Design Vision — электрический велосипед самого ближайшего будущего. Это концепт, но созданный на основе серийных компонентов

Не исключено, что компания, кроме прочего, рассчитывает на то, что кто-то из производителей решит выпустить что-то подобное и обратится к Bosch за комплектующими.
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В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентов

В Москве еще 1 195 пациентов, ранее зараженных коронавирусной инфекцией, смогли полностью вылечиться от заболевания и выписались из клиник.
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

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Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
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В Мурманской области выявили 163 новых случая заболевания CoViD-19

За минувшие сутки в Мурманской области заразились коронавирусом 163 жителя.
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 06 июля в 08:25
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
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Происшествия

СМИ: Сын известного банкира погиб после ДТП с пешеходом в Москве

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