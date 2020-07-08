Политика
REGNUMРоссия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.РИА Новостивчера в 22:54
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Китай присоединится к переговорам о вооружении, если США снизят арсенал до его уровня
Коммерсантъвчера в 22:29
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Аргументы и Факты 06 июля в 12:17
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Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
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Коммерсантъ 02:25
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
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Экономика
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Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Общество
В Белграде протестующие ворвались в здание парламента
Известия вчера в 23:29
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В продаже официально появились процессоры AMD Ryzen 3000XT.
Дни24 02:09
Армия и оружие
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Газета.Ru 06 июля в 02:42
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия вчера в 04:30
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:46
Общество
Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина
Городовой вчера в 02:35
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news вчера в 07:29
Путешествия
Россияне назвали самый безопасный способ отдохнуть летом
Больше половины опрошенных (53 процента) признались, что считают свои дачи самым безопасным местом для отдыха во время пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:11
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Армия и оружие
До 50 кораблей задействуют в праздновании Дня ВМФ в Севастополе
"В праздничных мероприятиях примут участие порядка 50 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, из которых одна часть будет задействована в морском параде, вторая часть в динамическом показе эпизодов боевой подготовки, а третья – выставлена для посещения жителями и гостями города-героя Севастополя на территории Морского вокзала", – говорится в сообщении.
РИА Новости Крым 02:05
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57
Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
Происшествия
В Саратове штормовым ветром сорвало крышу с двухэтажного здания
Саратов, 8 июля 2020, 08:28 — REGNUM На Саратов 7 июля обрушился сильный ветер.
REGNUM 01:28
Экономика
Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%
На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб.
ТАСС 01:32
Происшествия
На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров
На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области.
Lenta.ru 02:09
Здоровье
На Украине заявили, что могут стать эпицентром COVID-19
Реальное число инфицированных коронавирусом на Украине может достигать 150 тысяч, что может наградить страну статусом эпицентра заболеваемости в Европе.
Rusvesna.su 00:51
Общество
Спикер красноярского краевого заксобрания заразился коронавирусом
У спикера Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова обнаружили коронавирус, он изолировался дома, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Интерфакс 01:47
Общество
В аптеках увеличились продажи «Боярышника»
В аптеках увеличились продажи «Боярышника» Опасения участников алкогольного рынка, предупреждавших о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в ряде регионов во время режима самоизоляции, сбываются.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Игры
Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 11:33