Политика
REGNUMРоссия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.РИА Новостивчера в 22:54
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Китай присоединится к переговорам о вооружении, если США снизят арсенал до его уровня
Коммерсантъвчера в 22:29
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«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
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Аргументы и Факты 06 июля в 05:54
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5
Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС вчера в 13:17
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В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом
«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32
Общество
Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.
Известия вчера в 20:15
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Эксперты перечислили пароли, которые легче всего взломать
В топ самых взламываемых вошли пароли «password» или «qwerty». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос экспертов.
АБН 00:09
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
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Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
В Брянске задержали главу комитета ЖКХ Игоря Гинькина
Председателя комитета жилищно-комунального хозяйства Брянской городской администрации Игоря Гинькина задержали правоохранители.
Брянская улица вчера в 13:26
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Происшествия
Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске
Известия вчера в 09:35
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц за время пандемии выросла с 38,1% до 44,6%, увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего менее чем на 5 тыс. рублей в месяц.
Профиль вчера в 03:10
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий
Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.
Независимый публицист вчера в 23:51
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Кино
Вышел трейлер сериала Die Hart с Джоном Траволтой и Кевином Хартом
В сети появился трейлер комедийного сериала Die Hart ("Крепкий Харт"). Главные роли в нем исполнили Джон Траволта и Кевин Харт.
Piter.tv 00:42
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета вчера в 09:07
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Здоровье
В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»
Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей вчера в 15:11
Происшествия
Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра
Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильных порывов ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Газета.Ru вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor вчера в 07:17
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru вчера в 05:44