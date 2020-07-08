Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

с чего всё началось

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 146

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