Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Впрочем, он признал, что этого не может произойти.
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с чего всё началось

В КНР назвали условие участия в переговорах о ядерном оружии

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
РИА Новостивчера в 22:54

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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

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Китай расхвалил отношения с Россией

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Политика

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Общество

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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

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Политика

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Три человека утонули в Крыму за сутки

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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

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Экономика

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Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Общество

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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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Журналисту Илье Азару грозит арест за пикет в поддержку Прокопьевой

Журналисту "Новой газеты" Илье Азару грозит арест по статье КоАП РФ за нарушение правил митинга или пикетирования.
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РБК вчера в 06:20
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Политика

Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны

Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
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Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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На днях появилась информация, что знаменитость уже на протяжении восьми лет скрывает от общественности внебрачную дочь.
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Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
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Происшествия

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Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
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Происшествия

В Перми во время одиночного пикета у здания ФСБ задержали журналиста

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Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
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