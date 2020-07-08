Политика
Газета.RuРоссия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Впрочем, он признал, что этого не может произойти.
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с чего всё началось
Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.РИА Новостивчера в 22:54
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Китай присоединится к переговорам о вооружении, если США снизят арсенал до его уровня
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