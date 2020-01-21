Экономика
Lenta.ruРоссия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть. Он назвал странной ситуацию, когда один союзник Минска не позволяет ему покупать нефть у общего союзника, и призвал заняться диверсификацией поставок, передает БЕЛТА.
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Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Происшествия
Житель Пермского края заставлял пасынка стоять коленями на макаронах
Житель города Красновишерска (Пермский край) наказывал пасынка, ставя его коленями на макароны в качестве наказания.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Игры
Слух: Resident Evil 8 недавно перезапустили, а Konami готовит две новые Silent Hill
Для начала, в середине 2019 года Capcom перезапустила производство Resident Evil 8, поэтому продолжение выйдет в лучшем случае через несколько лет.
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Во время беседы с представителями прессы на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров Питт признался, что Ди Каприо называет его "любовником".
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Наука
Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Политика
РБК: Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав правительства во главе с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Происшествия
В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека
В Республике Марий Эл в результате ДТП погибли три сотрудника скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Заворотнюк из клиники
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщал, что недавно Заворотнюк была переведена в другую клинику, где продолжает проходить ежедневные реабилитационные процедуры и продолжает лечение.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Политика
В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа
Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
Происшествия
Пассажир вынужденно севшего в Казани самолета умер
Политика
Российские врачи проголосовали за нового главу Минздрава
В список кандидатур были включены медийные лица из сферы здравоохранения, а также люди, не имеющие прямого отношения к медицине, но популярные среди чиновников и врачей.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Кино
Видео: фанаты превратили Генри Кавилла из «Ведьмака» в Киану Ривза
Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак».
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Футбол
Адвокат: Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд»
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал переход Александра Кокорина в «Сочи».
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России на 2020 год
Представители компании Mitsubishi сообщили, что российский рынок посетит обновленный ASX, а также рестайлинговая модель Pajero Sport.
Здоровье
Эти 6 признаков дефицита цинкa проявляются в ухудшении внeшности
Медицинскими специалистами определены и перечислены шесть признаков дефицита цинка в организме, которые проявляются в ухудшении внешности.