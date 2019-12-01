Спорт
РБКРоссия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу
В финале Италия сыграет с победителем второго полуфинала Япония — Португалия. Россиянам предстоит матч за третье место, игра состоится 1 декабря в 22:15. Россия — двукратный чемпион мира по пляжному футболу (2011, 2013).
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Россия — Италия — 7:8. Видеообзор полуфинального матча ЧМ по пляжному футболу
Sport24.ruвчера в 18:56
Россия сыграет с Японией в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу
Sport.ruвчера в 19:29
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