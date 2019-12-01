В финале Италия сыграет с победителем второго полуфинала Япония — Португалия. Россиянам предстоит матч за третье место, игра состоится 1 декабря в 22:15. Россия — двукратный чемпион мира по пляжному футболу (2011, 2013).

Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

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