Спорт

РБКРБКРоссия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

В финале Италия сыграет с победителем второго полуфинала Япония — Португалия. Россиянам предстоит матч за третье место, игра состоится 1 декабря в 22:15. Россия — двукратный чемпион мира по пляжному футболу (2011, 2013).
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Пляжный футбол, чемпионат мира-2019: Россия — Япония, 1 декабря, трансляция

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