Футбол
Московский КомсомолецРоссия не сможет оформить выход на Евро-2020 в матче с Шотландией
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
18
Жирков
21
Ионов
22
Дзюба
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
6
Флек
11
Фрейзер
10
Макгрегор
9
Бёрк
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
В гостях россияне сыграют 13 октября. До этого специалисты отмечали, что в случае победы над британской командой, Россия может обеспечить себе участие в финальной стадии Евро-2020. В ноябре нашу команду ждут матчи с Бельгией и Сан-Марино.
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