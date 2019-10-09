Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия не сможет оформить выход на Евро-2020 в матче с Шотландией

Россия — Шотландия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
  
2
Фернандес
  
5
Семенов
  
14
Джикия
  
13
Кудряшов
  
7
Оздоев
  
8
Баринов
  
18
Жирков
  
21
Ионов
  
22
Дзюба
  
17
Головин
  
1
Маршалл
  
5
Девлин
  
4
Малгрю
  
3
Робертсон
  
2
Палмер
  
8
Макгинн
  
7
Снодграсс
  
6
Флек
  
11
Фрейзер
  
10
Макгрегор
  
9
Бёрк
  
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
В гостях россияне сыграют 13 октября. До этого специалисты отмечали, что в случае победы над британской командой, Россия может обеспечить себе участие в финальной стадии Евро-2020. В ноябре нашу команду ждут матчи с Бельгией и Сан-Марино.
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