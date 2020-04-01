Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве. Этот же собеседник опроверг ранее появившиеся в СМИ о том, что Москва ведет тайные переговоры с Эр-Риядом.В источнике
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С чего всё начиналось
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.