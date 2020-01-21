с чего всё началось

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве. Этот же собеседник опроверг ранее появившиеся в СМИ о том, что Москва ведет тайные переговоры с Эр-Риядом.

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Политика США почти исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Reuters, в США практически исчерпан запас резервных средств индивидуальной защиты от вируса.

Политика Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.

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Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

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Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

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Финансы Пенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за последствий пандемии COVID-19.