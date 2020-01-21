Энергетика
Газета.RuРоссия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве. Этот же собеседник опроверг ранее появившиеся в СМИ о том, что Москва ведет тайные переговоры с Эр-Риядом.
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Комментарии
Экономика
Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете» заявил, что активизация отношений Белоруссии с Соединёнными Штатами никак не мешает союзническим отношениям Минска и Москвы.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Путин утвердил штрафы за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение карантина.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
США почти исчерпали запас резервных средств индивидуальной защиты
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Reuters, в США практически исчерпан запас резервных средств индивидуальной защиты от вируса.
Общество
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Политика
Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе
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Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Футбол
Фабрегас назвал двух лучших тренеров в карьере
Полузащитник французского «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, каких тренеров считает лучшими в своей карьере.
Армия и оружие
В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса
Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Футбол
Болельщик «Ротора» выложил видео о былых победах команды
Болельщик "сине-голубых" Марк Шатохин выложил на YouTube видео, в котором собрал фрагменты матчей и интервью 90-х годов.
Общество
Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина
Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские к 1 апреля составили 1250 протоколов за нарушение карантина, сообщается на сайте МВД.
Кино
Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»
Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Футбол
Жена экс-вратаря «Барселоны» Речбера рассказала о его борьбе с коронавирусом
Жена известного турецкого экс-футболиста Рюштю Речбера Исил рассказала о состоянии своего мужа, который находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Авто
Suzuki готовит к выходу пятидверный Jimny
Серийное производство планируется наладить в Индии. Кроме удлиненной колесной базы производители обещают дополнить внедорожник рядом опций.
Финансы
Пенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за последствий пандемии COVID-19.
Происшествия
В Якутии нарушена связь из-за похищенного кабеля «Ростелекома»
Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
"АвтоВАЗ" повысил цены на свои машины в среднем на один процент, сообщил РИА Новости представитель компании.