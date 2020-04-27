Общество

News.ruNews.ruРоссия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского

Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому. Фигурант коррупционного дела генерала СК Александра Дрыманова понёс издержки в ходе процесса об экстрадиции, который выиграл. Однако Россия платить не будет.
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Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов (76,2 миллиона рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре.
РИА Новостивчера в 23:01

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Россия не станет платить Британии по делу Шакро Молодого

Телеканал 360°02:05

Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

РИА Новостивчера в 23:01

Россия не будет платить Великобритании 76 млн руб. по делу бизнесмена Смычковского

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Россия отказалась платить Британии 76 млн рублей

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В России отказались платить деньги Британии по делу Смычковского

Московский Комсомолецвчера в 23:25

Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского

News.ru01:37
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Политика

Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
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Общество

Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
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Общество

За сутки в России зафиксировано 50 летальных случаев от коронавируса

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 50 пациентов.
News.ru 03:57
Политика

Песков рассказал о работе по оснащению больниц

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
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Общество

Офицер ФСБ России подозревается в хищении табасаранских ковров

Впоследствии Гаджиибрагимов передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы размерами 3 на 4 метра.
Махачкалинские известия 04:12
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Здоровье

Еще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля.
Время Н 04:14
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Общество

В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России

Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
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Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском вчера в 02:32
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
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Автоспорт

Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020

Autosport.com.ru 05:10
Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
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Общество

Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог и академик РАН Феликс Ершов обозначил сроки окончания пандемии и время постепенного снятия ограничительных мер.
Экономика сегодня 25 апреля в 10:35
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Здоровье

Четыре новых случая коронавируса выявлено в Амурской области

Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым, — прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Амурская правда 02:30
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
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Общество

Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»

Телепрограмма 05:28
Религия

Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан

Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
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Политика

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента).
РИА Новости вчера в 22:35
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Политика

Министр здравоохранения Ставрополья ушел в отставку

Исполнять обязанности руководителя ставропольского минздрава назначен первый заместитель министра Юрий Литвинов.
Коммерсантъ 04:31
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Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на другую работу

РИА Новости 04:56
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Общество

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

Коммерсантъ 02:06
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек

Общее число заболевших в России достигло 87 147. Выздоровели за сутки 579 человек, за весь период с болезнью справились уже 7 346 пациентов.
Интерфакс 04:08
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 25 апреля в 02:46
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Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
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