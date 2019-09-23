Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля "Орел", ранее известного как "Федерация", вместо разработки отдельных версий для полетов на околоземную орбиту и к Луне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

с чего всё началось

Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел» (также известен как «Федерация») вместо создания двух типов — для полетов на околоземную орбиту и к Луне, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

Россия не станет строить космический корабль «Орел» двух типов

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