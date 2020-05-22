Политика
ФАНРоссия не станет выходить из Договора по открытому небу
Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока действует это соглашение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат подчеркнул, что подход к ситуации должен быть прагматичным.
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Подход должен быть прагматичным. До тех пор, пока Договор остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора.
— Александр Грушко, российский политикАргументы недели 03:04
с чего всё началось
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств. В качестве причины они назвали "несоблюдение Россией условий договора".РИА Новости02:22
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Общество
Рекордное число смертей от COVID-19 зарегистрировали в России
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 на территории РФ достигло отметки в 326,4 тыс. человек.
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В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
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Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
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Общество
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
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Российская газета 03:38
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Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату. В частности, речь идет о сотрудниках приемного покоя городской клинической больницы.
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Авто
BMW отзывает 365 своих автомобилей в России
Отзыву подлежат автомобили BMW M8 (серии F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (серия G01), X4 (серия G02), 8-Series (серии G14, G15, G16), реализованные с января по май 2020 года.
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В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Ситуация по бешенству животных постоянно находится под контролем.
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Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму
Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
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В США арестовали двух организаторов побега Карлоса Гона из Японии
По словам помощника прокурора Стива Хассинка, Япония еще не подала официальное заявление об экстрадиции организаторов побега Гона, на это у нее есть 45 дней.
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