Политика
ФАНРоссия не станет выходить из Договора по открытому небу
Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока действует это соглашение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат подчеркнул, что подход к ситуации должен быть прагматичным.
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Подход должен быть прагматичным. До тех пор, пока Договор остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора.
— Александр Грушко, российский политикАргументы недели 03:04
с чего всё началось
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств. В качестве причины они назвали "несоблюдение Россией условий договора".РИА Новости02:22
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