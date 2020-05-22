США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств. В качестве причины они назвали "несоблюдение Россией условий договора".

с чего всё началось

Подход должен быть прагматичным. До тех пор, пока Договор остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора.

Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока действует это соглашение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат подчеркнул, что подход к ситуации должен быть прагматичным.

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу

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