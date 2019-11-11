Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом «Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению – 2019 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

с чего всё началось

В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США

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