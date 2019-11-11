Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США

В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
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с чего всё началось

Тихий ДОН: РФ не откажется от Договора по открытому небу в случае выхода США

Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом «Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению – 2019 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Известиявчера в 16:01

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Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Газета.Ru03:07

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

РИА Новостивчера в 20:58

Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Известиявчера в 18:29

В МИД заявили о нежелании покидать Договор по открытому небу вслед за США

РБКвчера в 19:46

Рябков: Россия не выйдет из Договора по открытому небу в случае отказа от него США

Коммерсантъвчера в 18:21

Россия останется в Договоре по открытому небу в случае выхода из него США

Интерфаксвчера в 17:52

Рябков: Россия сомневается в решимости США выйти из Договора по открытому небу

ТАССвчера в 20:10
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Политика

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Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

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Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
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В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления

Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

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Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
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Работники шахты в Кузбассе отказались спускаться в забой

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РБК 01:04
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Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии

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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

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Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный

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Фигурное катание

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Любовь китайских болельщиков и новый образ Туктамышевой В китайском Чунцине завершился четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию.
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Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
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Зеленский сменил своего представителя в кабмине Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в кабинете министров.
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Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

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Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
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Новые подходы для лечения гепатита B разработали в Роспотребнадзоре

В ведомстве сообщили, что новые подходы к лечению помогут исчезнуть 99% вирусных частиц, не нанося вреда организму.
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«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

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Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
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