Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем.

По словам Голиковой, всем очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, выйти из этой ситуации. "Но полностью выйти из нее мы точно не сможем", - отметила вице-премьер.

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