Коронавирус

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По словам Голиковой, всем очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, выйти из этой ситуации. "Но полностью выйти из нее мы точно не сможем", - отметила вице-премьер.
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Татьяна Голикова
Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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