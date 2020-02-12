Транспорт

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай

По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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