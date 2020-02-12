Экономика
Московский КомсомолецРоссия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай
По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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Счетная палата обратила внимание на подорожание трассы Европа – Западный Китай
Ведомостивчера в 16:00
Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай
Московский Комсомолецвчера в 16:36
Создание российской части автокоридора из Европы в Китай отстает уже на 7 лет
Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
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Стоит повторить ещё раз: сериал про ведьмака — это классическое и каноническое фэнтези, славянского в нём, как сказал Старский Вокульскому, столько же, сколько в спичке яда. (Имеются в виду герои книги "Кукла" польского классика Болеслава Пруса — Прим. ред.) Анджей Сапковский В частности, именно поэтому его не смутили чернокожие эльфы.
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Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
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Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера рассказал о том, как прошли первые месяцы в новом клубе, передает Sport24.