Экономика
Московский КомсомолецРоссия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай
По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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Счетная палата обратила внимание на подорожание трассы Европа – Западный Китай
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Создание российской части автокоридора из Европы в Китай отстает уже на 7 лет
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