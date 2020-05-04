Экономика
РИА НовостиРоссия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти
Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
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с чего всё началось
Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.РИА Новости03:06
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Россия не заметила признаков картельного сговора на нефтяном рынке
Общественное телевидение России03:54
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Происшествия
Два человека погибли при столкновении Audi с мотоциклом в Калининграде
Народные новости 03:16
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Армия и оружие
Посол РФ в Венесуэле прокомментировал атаку колумбийских террористов
Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, чьи слова передает Федеральное агентство новостей, комментируя атаку террористов, рассказал, что в соседних с Венесуэлой странах американцы создали лагеря для подготовки террористов, среди которых встречаются и беглые венесуэльские военные, уверенные в том, что они борются с диктатурой.
Слово и Дело 02:20
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Политика
Быстряков заявил, что Зеленский выпрашивает кредиты для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает новые кредиты как подачки, не обращая внимания на истинные интересы страны, сообщил украинский композитор Владимир Быстряков.
NewInform 02:35
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 02 мая в 01:29
Технологии
Intel хочет купить израильскую Moovit за $1 миллиард
Intel уже является инвестором израильской компании: Moovit привлекла в общей сложности $138 миллиардов от американской корпорации, а также BMW iVentures и Sequoia Capital.
Вести.Ru вчера в 22:35
Здоровье
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
Гаджеты
Samsung инвестировала в исследования и разработки рекордную сумму за первый квартал
В период с января по март включительно компания потратила на R&D-проекты в общей сложности $4,37 млрд.
3DNews 04:08
Общество
Число больных коронавирусом в России превысило 145 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 10 581 человека, достигнув отметки в 145 268 подтвержденных случаев заражения в 85 регионах страны.
Daily Storm 04:14
Общество
За сутки в России подтверждено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах
За прошедшие сутки в России выявлено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах страны.
Российская газета 02 мая в 04:35
Здоровье
Максимальный прирост заболевших коронавирусом отмечен на Кубани
Ранее, максимальное число заболевших составляло 84. Такое количество инфицированных было диагностировано 24 и 25 апреля.
Россия.Кубань 03:55
Общество
У шести крымчан подтвердился коронавирус
Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:29
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Газета.Ru 03:38
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Владимир Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом
Журналист Владимир Соловьев поделился информацией о том, что имеет недвижимость в Италии, и не собирается этого скрывать.
ToDay News Ufa 03:41
Политика
Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Общество
Нейросеть сделала самый непредвзятый прогноз развития эпидемии коронавируса в России
Директор NetAngels Антон Халиков разработал нейросеть, которая позволяет прогнозировать рост заболеваемости COVID-19 и смертность от нового коронавируса.
66.ru 02:00
Здоровье
В Ростовской области умерла десятая пациентка с коронавирусом
У всех умерших были сопутствующие заболевания. Всего, по данным на 4 мая, в Ростовской области число заражённых составило 1 263 человека.
Rostov.ru 04:05