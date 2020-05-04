Энергетика
РИА НовостиРоссия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти
Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
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Финансы
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Индекс Московской биржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23.03.2020.
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Ученые из Сингапура, которые анализируют ситуацию с новым коронавирусом в мире на основе математической модели, скорректировали прогноз окончания вспышки заболевания для России, "отодвинув" его до 17 августа.
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Ребенок и взрослый погибли под Кировом во время лодочной прогулки
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Депутат Госдумы Ирина Гусева обвинила известного комментатора Василия Уткина, который назвал Волгоград "городом гопников", в отсутствии патриотизма, сообщает издание "Подьем".
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Спрос на хлебопечки возрос на 300% в России во время самоизоляции
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Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
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Кто-то из любителей фильма обыграл фразу следующим образом: "Да пребудет с тобой четвертое мая", ведь у англичан "May" еще означает название месяца, а слово "force" (сила) можно заменить "fourth" (четвертый).
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«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис
На сайте правительства появился информационный сервис, который расскажет гражданам и бизнесу, какую поддержку они могут получить в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Экономика
Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.
News.ru 01:31
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
В России пик эпидемии коронавируса ожидается в ближайшие две недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава Владимира Чуланова в эфире телеканала «Россия 24».
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Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
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Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
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Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
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В Новой Зеландии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд.
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Воздушное пространство Латвии закрыли из-за потерявшегося дрона
Со 2 мая в Латвии ограничено использование воздушного пространства из-за того, что в полёте находится неуправляемый беспилотный аппарат.
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В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
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К чему приведет включение «печатного станка» центробанками
По мнению Васильева, ведущие центробанки (ФРС США, ЕЦБ) сработали оперативно, применили весь арсенал, накопленный с кризиса 2008 года, расширили его и добавили новые инструменты.
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Ряд ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
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На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 18:52
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая
Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45