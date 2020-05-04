Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

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