Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Россия не заметила признаков картельного сговора на нефтяном рынке

Общественное телевидение России03:54

Замглавы МИД РФ прокомментировал версию о нефтяном «картельном сговоре»

Московский Комсомолец03:39

В России не углядели признаков картельного сговора на нефтяном рынке

Ореанда-Новости03:19

Россия не заметила признаков картельного сговора на рынке нефти

Газета.Ru03:25

Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

РИА Новости03:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом актриса Васильева рассказала о самочувствии

РЕН ТВ вчера в 04:46
263
Общество

Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения

Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
419
Экономика

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
РБК 02:00
9
Общество

Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис

На сайте правительства появился информационный сервис, который расскажет гражданам и бизнесу, какую поддержку они могут получить в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
46
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Общество

Минздрав РФ: часть ограничений сохранят до появления вакцины

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.
Реальное время вчера в 13:08
3,6K
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Газета.Ru вчера в 15:47
28
Общество

Россиянам пообещали аномально теплую неделю

Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
131
Общество

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
3,4K
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
660
Общество

Уткин жестко высказался о Волгограде

Газета.Ru вчера в 12:29
35
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
448
Религия

Патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан поддержать священников

Эхо Москвы вчера в 19:03
80
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 02 мая в 12:44
338
Армия и оружие

Военнослужащие ЦВО потушили природные пожары в Тыве

Газета.Ru 01:18
Политика

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
670
Общество

Ученые отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России.
Lenta.ru 03:58
2,8K
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
2
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Футбол

Логотип ПФК ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии Marca

Логотип московского футбольного клуба ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых эмблем по версии испанской газеты Marca.
РИА Новости 00:52
Общество

В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19

Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявили в Озерном психоневрологическом интернате в Саратовской области, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:12
Политика

В МИД оценили возможные последствия прекращения США финансирования ВОЗ

Прекращение финансирования со стороны США вряд ли нанесёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) непоправимый ущерб, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 03:42
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
443
Наука

Найдено эффективное средство от комаров

Faktom 01 мая в 09:07
2
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 36 человек

По информации оперштаба на понедельник, 4 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждены еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:03
126
Общество

Жителям Башкирии запретили выходить из дома без маски

Обязательный масочный режим для жителей Башкирии, объявленный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, начал действовать с 4 мая, сообщается на официальном сайте главы Республики Башкирия Радия Хабирова.
ИА Красная Весна 03:41
7
Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шредеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
1,1K
Общество

В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
5
Здоровье

Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции

Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU вчера в 13:04
105
Как работают Яндекс.Новости?
Главное