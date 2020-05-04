Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
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с чего всё началось

Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости03:06

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Россия не видит признаков картельного сговора на нефтяном рынке

ГЛАС.RU04:44

В МИД РФ заявили об отсутствии признаков сговора игроков нефтяного рынка

ИА Красная Весна04:44

Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

РИА Новости03:06

Россия не заметила признаков картельного сговора на нефтяном рынке

Общественное телевидение России03:54

Замглавы МИД РФ прокомментировал версию о нефтяном «картельном сговоре»

Московский Комсомолец03:39

Россия не заметила признаков картельного сговора на рынке нефти

Газета.Ru03:25

МИД России не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

Life.ru04:22
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Общество

От Польши добились расследования дел о могилах красноармейцев

Радио Sputnik 05:05
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
1,1K
Общество

На Ямале за сутки выявлено свыше 100 случаев заболевания коронавирусом

В целом 4 мая на месторождениях ЯНАО подтверждено 89 новых случаев заболевания COVID-19.
МИГ-ТВ 04:24
10
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Шоу-бизнес

Степаненко омолодилась и похудела не менее чем за миллион рублей

Собеседник вчера в 13:01
Происшествия

В Пермском крае выявлено 35 новых случаев коронавируса

В Пермском крае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 6 процентов.
Рифей-Пермь 04:22
7
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У американской администрации есть доказательства того, что новый тип коронавируса стал распространяться из уханьской лаборатории, заявил в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 14:48
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
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Происшествия

В Рязани при пожаре в жилом доме погибли два человека, 12 пострадали

REGNUM 04:37
16
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Общество

Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
10
Происшествия

Под Воронежем в ДТП с фурой погиб парень

В ДТП с фурой на трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе один человек погиб и двое пострадали.
Обозреватель Врн 02:45
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
1,2K
Технологии

NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 23:00
51
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
29
Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
60
Общество

В Ростовской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 85 человек и достигло 1263, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 03:55
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Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
4,5K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Общество

В России выявили 10 581 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 10 581 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число выявленных заражённых составило 145 268.
RT на русском 04:00
Общество

В Минздраве ожидают не только вторую, но и третью волну коронавируса

Со временем эпидемиологическую ситуацию удастся стабилизировать и коронавирус станет обычным сезонным недугом.
MedikForum.ru вчера в 18:31
Общество

В Крыму выявили ещё 6 больных коронавирусом

Всего из 15 участников пасхальной службы заболели шесть человек.
Вести.Севастополь 03:01
6
Энергетика

В МИД оценили перспективы восстановления спроса на нефть

Спрос на нефть будет восстанавливаться по мере роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 03:21
Технологии

500 тысяч аккаунтов Zoom продали русскоязычные хакеры

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom через Даркнет, сообщает газета The Sunday Times.
Live24 04:23
31
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Футбол

Тьерри Анри: «В „Арсенале“ играть было проще, чем в „Барселоне“»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри сравнил свои выступления за обе команды.
Спорт-Экспресс 04:59
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
580
Футбол

Евсеев выступил против возвращения РПЛ на систему «весна-осень»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном возвращении РПЛ к системе «весна-осень».
Metaratings 03:17
Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
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