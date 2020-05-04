Экономика
РИА НовостиРоссия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти
Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
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с чего всё началось
Москва не видит признаков картельного сговора на рынке нефти в связи с падением цен на энергоносители, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.РИА Новости03:06
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Россия не заметила признаков картельного сговора на нефтяном рынке
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