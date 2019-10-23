Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".

Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»

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