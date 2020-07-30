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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы. Утвержденный список стран будет пересмотрен не раньше середины августа.В источнике
С чего всё началось
Согласно сообщению
 Евросовета, в него вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии соблюдения принципа взаимности.
RT на русском10:02
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РБК

Евросоюз снова отказался впускать граждан России

РБК10:46
Ведомости

Еврокомиссия не разрешит въезд россиянам с 1 августа

Ведомости28 июля в 16:48
Газета.Ru

ЕС не стал открывать границу с Россией

Газета.Ru10:01
News.ru

Евросоюз не стал открывать границы для россиян

News.ru10:04
Интерфакс

Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфакс10:01
URA.Ru

Обновлен список стран, чьих граждан пустят в Европу

URA.Ru10:35
Агентство Телеграф

ЕС не станет открывать границы с Россией в ближайшее время

Агентство Телеграф28 июля в 09:41
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
RT на русском07:41
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Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с дракой депутатов КПРФ и ЕР

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна09:33
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Во Франции испытали новый беспилотный вертолёт VSR700 для ВМС

Париж, 30 июля 2020, 18:04 — REGNUM Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, создаваемый по заказу ВМС Франции, совершил свой первый свободный полет, сообщает 30 июля пресс-служба концерна Airbus.
REGNUM11:04
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета10:53
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