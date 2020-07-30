с чего всё началось

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Футбол «Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом Защитник "Фортуны" из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов "Зенита".

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 14

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 5

Происшествия «В духе Бабченко»: Расстрел авторитета Мазура под Полтавой был инсценировкой Инцидент с расстрелом машины 35-летнего криминального авторитета Александра Мазура на трассе возле города Пирятина Полтавской области оказался инсценировкой Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Политика Трамп предложил перенести выборы президента США Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны. 392

Путешествия Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". 472

Происшествия С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. 11

Шоу-бизнес Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока. 80

Общество ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии Женева, Швейцария, 30 июля 2020, 22:24 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает молодежь воздержаться от вечеринок в условиях эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает пресс-центр ВОЗ. 1