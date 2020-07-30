Политика

ИзвестияИзвестияРоссия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
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Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список
 стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия12:38

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ЕС не включил Россию в новый список стран для открытия границ

Газета.Ru15:03

Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфакс10:01

В ЕС решили не включать РФ в список стран, для которых откроют границы

ИА Красная Весна12:49

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

РИА Новости11:38

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Известия12:38

Постпредство России предупредило о фейках про открытие границ с ЕС

РБК12:56

ЕС не намерен пока открывать границы со странами Западных Балкан

REGNUMвчера в 12:20
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

Gazeta.SPb 04:18
1
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом

Защитник "Фортуны" из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов "Зенита".
Soccer.ru 10:54
Космос

Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала

Evo-rus.com 06:08
3
Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
14
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
448
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
5
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
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Спорт

Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Советский спорт 12:10
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
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Происшествия

«В духе Бабченко»: Расстрел авторитета Мазура под Полтавой был инсценировкой

Инцидент с расстрелом машины 35-летнего криминального авторитета Александра Мазура на трассе возле города Пирятина Полтавской области оказался инсценировкой Департамента стратегических расследований Нацполиции.
ИА Новороссия 10:50
Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
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Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших наушников

Evo-rus.com 08:25
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Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
11
Шоу-бизнес

Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына

Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока.
Evo-rus.com 13:43
80
Происшествия

Адвокат раскрыл возможный срок завершения суда над Ефремовым

Rambler News Service 10:10
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Футбол

Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
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Политика

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

В заявлении участвует также компания PST (PGNiG Supply & Trading) — немецкая "дочка" PGNiG.
РИА Новости 14:54
3
Общество

ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время эпидемии

Женева, Швейцария, 30 июля 2020, 22:24 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает молодежь воздержаться от вечеринок в условиях эпидемии коронавируса, 30 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:24
1
Политика

Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
5
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
ТАСС 11:06
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
554
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
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Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Газета.Ru 13:10
Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
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