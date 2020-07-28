Политика

ИзвестияИзвестияРоссия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
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с чего всё началось
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список
 стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия12:38

Подробнее о событии

Украину не включили в список стран, из которых можно въезжать в Евросоюз

REGNUM19:52

Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфакс10:01

Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

РИА Новости11:38

Евросоюз не стал открывать границы для россиян

News.ru10:04

ЕС не включил Россию в новый список стран для открытия границ

Газета.Ru15:03

Россиянам не разрешили въезд в ЕС с 1 августа

Expert.ruвчера в 04:17

Еврокомиссия не разрешит въезд россиянам с 1 августа

Ведомости28 июля в 16:48
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия 14:00
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Общество

ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

Возрастные ограничения остаются прежними. Ранее LIVE24 сообщало о том, что субсидии могут получить родители детей от 16 и до 18 лет.
Live24 03:29
1
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
349
Происшествия

Двое пешеходов пострадали на Сахалине за сутки по вине автоледи

В результате ДТП 37-летний пешеход получил телесные повреждения.
Сахалин.Инфо 19:09
Происшествия

Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили

В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
1,4K
Общество

Кендалл Дженнер топлес снялась в рекламе Chanel

Американская супермодель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер снялась топлес в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel.
Радио Комсомольская правда 16:17
Здоровье

В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса

В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах.
Амур.инфо 05:01
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Происшествия

В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

РИА Новости 07:50
6
Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 15:18
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
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Кино

Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года

ToDay News Ufa 16:20
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Происшествия

На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин

В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
1
Футбол

Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Политика

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Коммерсантъ 19:53
18
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших наушников

Evo-rus.com 08:25
11
Общество

Ванинский порт прокомментировал слова Дегтярева о грейферной перевалке

В сообщении указано (есть в распоряжении «Ведомостей»), что Дегтярев назвал грейферный способ перевалки угля «липой» или «дедовским способом», что является «неуважительным как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов России, использующих грейферы».
Ведомости вчера в 23:05
3
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
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Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:36
1,7K
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
694
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия 19:29
8
Наука

Создан препарат, восстановивший 90% шерсти у мышей за две недели

В ходе экспериментов с лысыми мышами новое средство смогло вернуть грызунам до 90% волосяного покрова.
Faktom вчера в 10:26
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Футбол

Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино

В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
69
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК 14:03
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
98
Здоровье

Способы справиться с запором без лекарств назвала гастроэнтеролог

Как сообщает ToDay News Ufa, с запором можно разобраться, не прибегая к слабительным лекарствам.
ToDay News Ufa 02:45
14
Как работают Яндекс.Новости?
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