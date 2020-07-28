Политика
ИзвестияРоссия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
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Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.Известия12:38
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Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия 14:00
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
Возрастные ограничения остаются прежними. Ранее LIVE24 сообщало о том, что субсидии могут получить родители детей от 16 и до 18 лет.
Live24 03:29
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Происшествия
Двое пешеходов пострадали на Сахалине за сутки по вине автоледи
В результате ДТП 37-летний пешеход получил телесные повреждения.
Сахалин.Инфо 19:09
Происшествия
Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили
В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
Общество
Кендалл Дженнер топлес снялась в рекламе Chanel
Американская супермодель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер снялась топлес в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel.
Радио Комсомольская правда 16:17
Здоровье
В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса
В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах.
Амур.инфо 05:01
Происшествия
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Кино
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
ToDay News Ufa 16:20
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Футбол
Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Evo-rus.com 08:25
Общество
Ванинский порт прокомментировал слова Дегтярева о грейферной перевалке
В сообщении указано (есть в распоряжении «Ведомостей»), что Дегтярев назвал грейферный способ перевалки угля «липой» или «дедовским способом», что является «неуважительным как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов России, использующих грейферы».
Ведомости вчера в 23:05
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:36
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия 19:29
Наука
Создан препарат, восстановивший 90% шерсти у мышей за две недели
В ходе экспериментов с лысыми мышами новое средство смогло вернуть грызунам до 90% волосяного покрова.
Faktom вчера в 10:26
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Армия и оружие
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК 14:03
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Здоровье
Способы справиться с запором без лекарств назвала гастроэнтеролог
Как сообщает ToDay News Ufa, с запором можно разобраться, не прибегая к слабительным лекарствам.
ToDay News Ufa 02:45