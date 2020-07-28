с чего всё началось

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Происшествия Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым. 10

Общество Кендалл Дженнер топлес снялась в рекламе Chanel Американская супермодель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер снялась топлес в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel.

Здоровье В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах. 123

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Общество Ванинский порт прокомментировал слова Дегтярева о грейферной перевалке В сообщении указано (есть в распоряжении «Ведомостей»), что Дегтярев назвал грейферный способ перевалки угля «липой» или «дедовским способом», что является «неуважительным как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов России, использующих грейферы». 3

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.

Политика Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США. 420

Футбол Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы. 82