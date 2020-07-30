Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
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Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.В источнике
С чего всё началось
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список
стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
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