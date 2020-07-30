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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.В источнике
С чего всё началось
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список
 стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известиявчера в 12:38
Подробнее о событии
Интерфакс

Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфаксвчера в 10:01
Известия

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Известиявчера в 12:38
REGNUM

Россия не вошла в новый список стран, с которыми открывает границы Евросоюз

REGNUMвчера в 10:29
News.ru

Евросоюз не стал открывать границы для россиян

News.ruвчера в 10:04
РИА Новости

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

РИА Новостивчера в 11:38
Expert.ru

Россиянам не разрешили въезд в ЕС с 1 августа

Expert.ru29 июля в 04:17
Ведомости

Еврокомиссия не разрешит въезд россиянам с 1 августа

Ведомости28 июля в 16:48
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Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»

Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»
ГЛАС.RUвчера в 08:56
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБКвчера в 07:41
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NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБКвчера в 10:11
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В столичных магазинах начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать людей без масок

Во многих столичных магазинах начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать посетителей без масок и перчаток, - пишут москвичи в социальных сетях.
Эхо Москвывчера в 16:04
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