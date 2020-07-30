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РИА Новости
РИА Новости

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. Кроме того, ЕС убрал из перечня Алжир.В источнике
С чего всё началось
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список
 стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известиявчера в 12:38
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Газета.Ru

ЕС не включил Россию в новый список стран для открытия границ

Газета.Ruвчера в 15:03
РБК

Постпредство России предупредило о фейках про открытие границ с ЕС

РБКвчера в 12:56
ИА Красная Весна

В ЕС решили не включать РФ в список стран, для которых откроют границы

ИА Красная Веснавчера в 12:49
РИА Новости

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

РИА Новостивчера в 11:38
Известия

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Известиявчера в 12:38
REGNUM

Россия не вошла в новый список стран, с которыми открывает границы Евросоюз

REGNUMвчера в 10:29
Интерфакс

Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфаксвчера в 10:01

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости28 июля в 14:26
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Европа призвала ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало заявление генерального директора австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зееле, в котором он призвал к ответу европейцев в адрес США после их намерений ввести санкции к причастным в строительстве «Северного потока-2» компаниями.
Общественная служба новостейвчера в 23:58
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Промоутер назвал рекордный гонорар Пугачевой за одно выступление

Средний гонорар Аллы Пугачевой за выступление на закрытой вечеринке в былые времена составлял 300-350 тысяч евро, рассказал генеральный директор компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов в интервью «Комсомольской правде».
Anews27 июля в 02:49
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости29 июля в 10:07
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