Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. Кроме того, ЕС убрал из перечня Алжир.