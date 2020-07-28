Политика
ИзвестияРоссия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
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Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Согласно опубликованным документам, обновленные внедорожник и пикап, предназначенные для рынка РФ, укомплектовали усовершенствованным дизельным турбодвигателем объемом 2,8 литра с отдачей 200 л.с. и пиковым крутящим моментом 500 Нм.
Новые автомобили 00:00
Космос
Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
РИА Новости 09:47
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом
Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Энергетика
Handelsblatt: Россия планирует стать водородной державой
Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой.
Политическая Экспертиза вчера в 05:47
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
Финансы
Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей
Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.
REGNUM 04:27
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Здоровье
Популярное в России блюдо признано опасным для сосудов и сердца
Мариса Мур уточнила, если в организме и так много «плохого» холестерина, злоупотребление картофельным пюре может привести к инсульту.
Говорит Уфа 06:02
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Экономика
США лишили целую страну доступа к еде и деньгам
Экономика Ирана, которая находится под давлением из-за санкций США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса, лишилась доступа к продовольствию, лекарствам и собственным деньгам по вине Вашингтона, пишет Reuters.
Lenta.ru 12:28
Политика
Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу
Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
ТАСС 12:29
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
«Сочи» предлагал Кокорину зарплату 1,5 млн евро в год
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин мог остаться в "Сочи".
Soccer.ru 12:28
Происшествия
Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы
Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Здоровье
В Волгодонске ухудшилась ситуация с коронавирусом
В Волгодонске в ковидном госпитале, рассчитанном на 150 койко-мест, в настоящее время находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом.
Городской репортер 10:51
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Политика
Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов.
ТАСС 10:41
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34