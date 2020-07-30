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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.В источнике
С чего всё началось
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список
 стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известиявчера в 12:38
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REGNUM

Украину не включили в список стран, из которых можно въезжать в Евросоюз

REGNUM19:52
Интерфакс

Россию не включили в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфаксвчера в 10:01
РИА Новости

Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

РИА Новостивчера в 11:38
News.ru

Евросоюз не стал открывать границы для россиян

News.ruвчера в 10:04
Газета.Ru

ЕС не включил Россию в новый список стран для открытия границ

Газета.Ruвчера в 15:03
Expert.ru

Россиянам не разрешили въезд в ЕС с 1 августа

Expert.ru29 июля в 04:17
Ведомости

Еврокомиссия не разрешит въезд россиянам с 1 августа

Ведомости28 июля в 16:48

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия19:35
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости23:29

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости20:15
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Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБКвчера в 13:02
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Трамп пообещал разобраться с Amazon, Apple, Facebook и Google

Ранее глава комитета Конгресса по антимонопольной политике Дэвид Сициллин заявил, что парламентское расследование установило: Amazon, Apple, Google и Facebook злоупотребляли доминированием на рынке «разрушительными и вредными способами».
ИА REXвчера в 09:20
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