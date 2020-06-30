с чего всё началось

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС. В список этих стран не вошли США и Россия.

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Здоровье Школьникам из разных классов запретят общаться между собой В Роспотребнадзоре рассказали о новых санитарных правилах для школ.

Здоровье Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.

Происшествия Суд признал бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищении Москва, 30 июня 2020, 16:59 — REGNUM Мещанский суд Москвы признал бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву виновной в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренников, сообщает 30 июня ТАСС. 41

Экономика Коллегия Законодательного Собрания утвердила повестку ближайшей сессии Иркутская область, НИА-Байкал – На ближайшей сессии Законодательного Собрания, которая состоится 30 июня, будет рассмотрено 58 вопросов.

Общество В ГД предложили проверять будущих священников на нарушения психики Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предлагает проверять будущих священников на судимость и психические отклонения. 4

Авто Россияне стали активнее покупать машины В начале июня сообщалось, что продажи новых авто в РФ в мае 2020 года рухнули на 51,8% по сравнению с маем прошлого 2019 года: россияне купили 63 033 автомобиля, а год назад в этот же месяц — 137 624 авто. 67

Авто Genesis запустил в России сервис подписки на автомобили Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — запустил в России сервис подписки на свои автомобили, который будет осуществляться через онлайн-платформу Genesis Mobility.

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 207