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ВедомостиРоссия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС. В список этих стран не вошли США и Россия.
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с чего всё началось
Совет Евросоюза во вторник, 30 июня, опубликовал заявление, в котором говорится о планах ЕС начать с 1 июля открывать границы с рядом государств "для несущественных поездок" их граждан.Российская газета10:23
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
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