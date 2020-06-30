с чего всё началось

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС. В список этих стран не вошли США и Россия.

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

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