Общество
Слово и ДелоРоссия не возобновит чартеры в Египет в 2019 году, считают в Минтрансе
Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году не будут возобновлены, поскольку российская сторона ожидает от арабской республики уведомления об устранении замечаний по вопросам безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.
Читать в источнике
Оценить173
Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков.
— Евгений Дитрих, российский политикРИА Новости 10:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Дипломаты рассказали о прогрессе с возобновлением чартерного авиасообщения с Египтом
Взгляд.ру21 ноября в 07:15
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Политика
Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
Наука
Одно полушарие мозга человека может заменить другое
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Технологии
Квантовый компьютер от Google превзошел оппонента
Представители компании поделились результатами своих исследований и разработок, в которых шла речь о том, что квантовый компьютер от Google под названием Sycamore смог решить нерешаемую задачу.
Общество
В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог
Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Здоровье
Названы 8 продуктов, которые должны быть на кухне у каждого диабетика
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Происшествия
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.