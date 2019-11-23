Общество

Слово и ДелоСлово и ДелоРоссия не возобновит чартеры в Египет в 2019 году, считают в Минтрансе

Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году не будут возобновлены, поскольку российская сторона ожидает от арабской республики уведомления об устранении замечаний по вопросам безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.
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Евгений Дитрих
Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков.
— Евгений Дитрих, российский политикРИА Новости 10:05

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