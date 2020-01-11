Экономика
News.ruРоссия недосчиталась сотен миллионов долларов из-за махинаций НПЗ
НПЗ РФ недоплатили в бюджет более 55 млрд рублей, или около $900 млн, в январе–октябре 2019 года, — указали эксперты. Как объяснили в ЦМАКП, «игры кодами» — махинации с категориями.
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Политика
Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Общество
Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах
В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о продлении гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике еще на полгода.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Политика
Дату повторных выборов президента в Абхазии объявят 13 января
Квициния после встречи с Гогией сообщил журналистам, что дату проведения повторных выборов президента Абхазии Центризбирком объявит 13 января.
Политика
Офис президента Зеленского опубликовал фото фрагментов самолета МАУ
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала фотографии, на которых видны пробоины и кабина пилотов.
Общество
Васильева одобрила идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения Ольга Васильева встретилась со старшеклассниками во время своего визита в Тверскую область.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Космос
Школьник помог NASA открыть новую планету
Футбол
«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой
«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снимать продолжение
Общество
Уволенную за драку с грабителем продавщицу пригласили в UFC
Руководитель UFC Дэйна Уайт обратился гавайской продавщице, которая силой остановила грабителя и лишилась работы.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
В Квебеке, широта которого совпадает с Крымом, сейчас до -20 градусов и снегопады, рассказал Варакин.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Общество
Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки
Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
Политика
Тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине
Прилавки украинских продуктовых магазинов пополнились новым товаром — тушенкой с не укладывающимися в голове нормального человека названиями.
Хоккей
Малкин стал 2-й звездой дня в НХЛ
Первая звезда – вратарь «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 32 броска в матче с «Аризоной» (3:0). Малкин сделал 640-ю передачу в НХЛ и делит с Ягром 3-е место в истории «Питтсбурга»
Космос
Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году
Происшествия
В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
21-летний немецкий футболист погиб, находясь в отпуске в Австралии.
Политика
WSJ узнал о переговорах США и Ирана после убийства Сулеймани
Зашифрованное послание было передано через посольство Швейцарии в Иране. В последующие дни США и Иран продолжали обмениваться сообщениями.
Футбол
«Локомотив» проведет на первом сборе три контрольных игры
Время начала матче станет известно позже. Напомним, что первый сбор «Локомотива» пройдет в Испании с 14 по 27 января.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».