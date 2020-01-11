Экономика

News.ruNews.ruРоссия недосчиталась сотен миллионов долларов из-за махинаций НПЗ

НПЗ РФ недоплатили в бюджет более 55 млрд рублей, или около $900 млн, в январе–октябре 2019 года, — указали эксперты. Как объяснили в ЦМАКП, «игры кодами» — махинации с категориями.
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Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

РБК01:00

Бюджет России лишился сотен миллионов долларов из-за махинаций нефтепереработчиков

URA.Ru01:45

Россия недосчиталась сотен миллионов долларов из-за махинаций НПЗ

News.ru04:56
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Политика

Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Военное дело 01:10
Общество

Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах

В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.
Газета.Ru 05:06
Энергетика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru 09 января в 11:19
Политика

Совбез ООН принял резолюцию о продлении гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике еще на полгода.
REGNUM 01:08
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука 09 января в 21:24
Политика

Иранский КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский лайнер

Известия 05:19
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Космос

Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

VSE42.RU 08 января в 23:34
Политика

Дату повторных выборов президента в Абхазии объявят 13 января

Квициния после встречи с Гогией сообщил журналистам, что дату проведения повторных выборов президента Абхазии Центризбирком объявит 13 января.
Интерфакс 05:40
Политика

Офис президента Зеленского опубликовал фото фрагментов самолета МАУ

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала фотографии, на которых видны пробоины и кабина пилотов.
Пятый канал 06:12
Общество

Васильева одобрила идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения Ольга Васильева встретилась со старшеклассниками во время своего визита в Тверскую область.
ТК Звезда вчера в 15:50
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Происшествия

СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

РИА Новости 05:11
Общество

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Lenta.ru 03:17
Космос

Школьник помог NASA открыть новую планету

Русская Планета 06:15
Футбол

«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой

«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Спорт-Экспресс 02:50
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru вчера в 19:27
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снимать продолжение

iReactor вчера в 22:24
Общество

Уволенную за драку с грабителем продавщицу пригласили в UFC

Руководитель UFC Дэйна Уайт обратился гавайской продавщице, которая силой остановила грабителя и лишилась работы.
НТВ 02:54
Политика

Путин и Меркель впервые за почти пять лет встретятся в Кремле

Ведомости 02:33
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

В Квебеке, широта которого совпадает с Крымом, сейчас до -20 градусов и снегопады, рассказал Варакин.
Известия вчера в 04:25
Политика

Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе

Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Толк 06:04
Общество

Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки

Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
РБК 02:09
Политика

Тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине

Прилавки украинских продуктовых магазинов пополнились новым товаром — тушенкой с не укладывающимися в голове нормального человека названиями.
Пятый канал 02:55
Хоккей

Малкин стал 2-й звездой дня в НХЛ

Первая звезда – вратарь «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 32 броска в матче с «Аризоной» (3:0). Малкин сделал 640-ю передачу в НХЛ и делит с Ягром 3-е место в истории «Питтсбурга»
Sports.ru 01:20
Космос

Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году

Красная весна 05:50
Происшествия

В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

21-летний немецкий футболист погиб, находясь в отпуске в Австралии.
Российская газета 04:56
Политика

WSJ узнал о переговорах США и Ирана после убийства Сулеймани

Зашифрованное послание было передано через посольство Швейцарии в Иране. В последующие дни США и Иран продолжали обмениваться сообщениями.
Коммерсантъ 04:55
Футбол

«Локомотив» проведет на первом сборе три контрольных игры

Время начала матче станет известно позже. Напомним, что первый сбор «Локомотива» пройдет в Испании с 14 по 27 января.
Bookmaker-ratings.ru 04:20
Армия и оружие

Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море

Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Политическая Экспертиза вчера в 02:05
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