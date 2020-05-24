Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".
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Экс-депутат Рады назвала непобедимым союз России и Украины

Газета.Ru07:11

Янукович «бросил Украину», чтобы не «пролилось ещё больше крови» — Герман

REGNUM05:37

Экс-депутат Рады заявил, что Россия непобедима, когда с ней Украина

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Украину назвали ключом к непобедимости России

РЕН ТВвчера в 23:15

Условие непобедимости России отметили на Украине

News.ruвчера в 22:41

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

URA.Ruвчера в 23:57

Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады

РИА Новостивчера в 22:07
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
1,1K
Общество

Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области

Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
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Культура

Юная курянка завоевала два Гран-при

По итогам, которые подвели 20 мая, курянка взяла две награды.
Курская правда 04:05
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Политика

В Киеве проходит митинг против политики Зеленского

Газета.Ru 09:27
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
682
Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
44
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
2,2K
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
9
Экономика

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
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Происшествия

Голый мужчина облил прохожего краской в Москве

По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой.
Известия 09:05
4
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
974
Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
264
Общество

На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса

РИА Новости 04:21
7
Авто

КамАЗ начинает испытания нового самосвала К5

«КамАЗ» приступил к испытаниям новых самосвалов «КамАЗ-65952» с кабиной К5.
Автоновости дня 05:00
14
Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
2,3K
Общество

Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни

URA.Ru вчера в 22:32
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Единоборства

Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА

Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор составил список лучших спортсменов ММА в Twitter.
NewInform 05:13
1
Общество

Где заболели коронавирусом в Самарской области

В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
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Общество

Испания откроется для иностранных туристов в июле

Интерфакс вчера в 12:14
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Футбол

Гасилин вспомнил, как в детстве отец заставил его отжаться 150 раз ради похода на матч «Зенита»

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин рассказал о том, от кого ему перешла любовь к клубу, а также поведал необычную историю о том, как впервые побывал на «Петровском» — бывшем домашнем стадионе «Зенита».
Sport24.ru 05:52
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Происшествия

В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 1367 человек.
Российская газета 08:43
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва вчера в 21:43
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Авто

Renault представил для России обновлённый Kaptur

Стало известно, что компания Renault в онлайн режиме представила рестайлинговый Kaptur для российского рынка.
32CARS.ru 21 мая в 12:26
163
Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
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Космос

Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT

Телеканал 360° 21 мая в 07:38
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Армия и оружие

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
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Политика

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
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Туристический сезон в Турции могут продлить для россиян

iReactor 01:56
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