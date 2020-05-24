Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. Она отметила, что ряд политических мировых сил предпринимал попытки "вить веревки" вокруг России, чтобы "сделать ее более податливой".
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Экс-депутат Рады заявил, что Россия непобедима, когда с ней Украина
Московский Комсомолецвчера в 22:32
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Культура
Юная курянка завоевала два Гран-при
По итогам, которые подвели 20 мая, курянка взяла две награды.
Курская правда 04:05
Политика
В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
Газета.Ru 09:27
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
Происшествия
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой.
Известия 09:05
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Авто
КамАЗ начинает испытания нового самосвала К5
«КамАЗ» приступил к испытаниям новых самосвалов «КамАЗ-65952» с кабиной К5.
Автоновости дня 05:00
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Общество
Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни
URA.Ru вчера в 22:32
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА
Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор составил список лучших спортсменов ММА в Twitter.
NewInform 05:13
Общество
Где заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
Общество
Испания откроется для иностранных туристов в июле
Интерфакс вчера в 12:14
Футбол
Гасилин вспомнил, как в детстве отец заставил его отжаться 150 раз ради похода на матч «Зенита»
Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин рассказал о том, от кого ему перешла любовь к клубу, а также поведал необычную историю о том, как впервые побывал на «Петровском» — бывшем домашнем стадионе «Зенита».
Sport24.ru 05:52
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Происшествия
В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом
Напомним, общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 1367 человек.
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва вчера в 21:43
Авто
Renault представил для России обновлённый Kaptur
Стало известно, что компания Renault в онлайн режиме представила рестайлинговый Kaptur для российского рынка.
32CARS.ru 21 мая в 12:26
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Космос
Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT
Телеканал 360° 21 мая в 07:38
Армия и оружие
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00