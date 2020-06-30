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КоммерсантъКоммерсантъРоссия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Сегодня он участвовал в запуске грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
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с чего всё началось

Россия рассматривает предложение Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля

Как сообщал источник ТАСС, Росавиация планировала направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля с 15 странами. Авиасообщение со странами СНГ Авиасообщение между Россией и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами.
ТАСС03:44

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Дитрих: РФ может открыть авиасообщение с СНГ раньше, чем с дальним зарубежьем

Интерфакс03:56

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Коммерсантъ04:48

Россия может открыть перелеты в СНГ раньше, чем в другие страны

РИА Новости04:33

Дитрих допустил открытие авиасообщения со странами СНГ и Турцией

РБК04:53

Дитрих рассказал о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией и СНГ

Известия03:51

Россия рассматривает предложение Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля

ТАСС03:44

Минтранс рассматривает возможность начать полёты в Турцию с 15 июля

RT на русском04:10
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Происшествия

Рудник «АЛРОСА» в Якутии возобновит штатную работу после пожара

После пожара и проверки горноспасателей рудник "Интернациональный" продолжит штатную работу, сообщили в алмазодобывающей компании "АЛРОСА".
Интерфакс 03:29
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
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Происшествия

Полиция проводит операцию в ТЦ в деловом районе под Парижем

Полицейская операция проводится в торговом центре Les 4 Temps в деловом квартале Дефанс под Парижем, сообщает префектура полиции.
RT на русском 04:53
Кино

Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
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Общество

ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Общество

Кадыров отменил карантин для въезжающих в Чечню

Грозный, 30 июня 2020, 12:04 — REGNUM Для лиц, прибывающих в Чечню, отменен двухнедельный карантин, который ранее каждый въезжающий из другого региона гражданин обязан был соблюдать из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 05:04
Происшествия

В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 02:31
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Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
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Экономика

Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК 02:49
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Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Происшествия

Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Газета.Ru 02:28
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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
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Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 11:30
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Общество

Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля

Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.
Народные новости вчера в 13:37
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
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Общество

Минобрнауки назвало самые востребованные в России профессии

Министр образования и науки Валерий Фальков назвал самые востребованные в нашей стране профессии.
Невские Новости вчера в 23:38
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Транспорт

Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска

Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
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Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
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Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

Автоновости дня 01:09
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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