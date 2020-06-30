Как сообщал источник ТАСС, Росавиация планировала направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля с 15 странами. Авиасообщение со странами СНГ Авиасообщение между Россией и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими государствами.

с чего всё началось

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Сегодня он участвовал в запуске грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

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