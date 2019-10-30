Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаМинсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания

Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Минсельхоз сообщил, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

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Россия полностью обеспечивает себя основным продовольствием

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