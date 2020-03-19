Коронавирус
РИА НовостиРоссия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом
Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на такие угрозы, как коронавирусная инфекция, действия кабмина позволили держать ситуацию под контролем и дали запас ценного времени для разработки дополнительных мер, говорится в заявлении правительства.
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Происшествия
В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус после возвращения из Европы, самовольно покинул больницу в Иваново, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Происшествия
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве и у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Армия и оружие
Армия РФ усиливает свое присутствие в двух сирийских провинциях
Российские военные усиливают свое присутствие в северо-восточной и северной частях Сирии. 17 и 18 марта они направили туда подкрепление.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Экономика
В Екатеринбурге после обвала рубля вырос спрос на жильё
На фоне негативных ожиданий покупатели хотят успеть оформить ипотечные кредиты по старым условиям, пишет ekb.rbc.ru.С 10 марта, после новостей об обвале рубля, риэлторы фиксируют повышенный спрос на консультации по ипотечным продуктам и рефинансированию.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
В условиях карантина россиянам, вернувшимся из стран со вспышками COVID-19, вообще не следует выходить из дома, даже чтобы выбросить мусор или купить продукты, предупреждает Роспотребнадзор.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
Политика
Трамп подписал закон о военном контроле гражданского производства
Полученные возможности будут использованы для увеличения производства медицинских масок, халатов и других медицинских товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Спорт
Украинский футболист Алиев назвал коронавирус фейком
Экс-игрок «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что считает коронавирус фейком.
Происшествия
Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом
Глава российской столицы подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом и выразил свои соболезнования ее семье в Twitter.
Общество
В Госдуме готовят серьезное наказание за нарушение карантина
Парламентарий напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская создала коллекцию эксклюзивных масок
Недавно Яна Рудковская произвела фурор на модном показе, украсив свою медицинскую маску искусственными камелиями от Шанель.
Космос
SpaceX и NASA не меняют планов касательно старта Crew Dragon
SpaceX уже давно тестирует корабль Crew Dragon.
Здоровье
Липецкую областную инфекционную больницу наградят миллионом рублей
Медиков отделения Липецкой областной клинической инфекционной больницы, обеспечивших квалифицированный уход и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией наградят.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Кино
«Бладшота» выложат в сеть через полторы недели после премьеры
Американская премьера ленты состоялась 13 марта 2020 года — на следующий день после российской.