Коронавирус

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Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на такие угрозы, как коронавирусная инфекция, действия кабмина позволили держать ситуацию под контролем и дали запас ценного времени для разработки дополнительных мер, говорится в заявлении правительства.
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В правительстве заявили, что Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом

Городовой03:55

Кабмин: Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на коронавирус

Вечерняя Москва02:16

Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом

РИА Новости02:13

Россия обладает значительным ресурсом для борьбы с коронавирусом

РЕН ТВ02:06
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Вести.Ru 02:22
Происшествия

В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус после возвращения из Европы, самовольно покинул больницу в Иваново, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
РИА Новости 06:05
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
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Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
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Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

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Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
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Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
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Армия РФ усиливает свое присутствие в двух сирийских провинциях

Российские военные усиливают свое присутствие в северо-восточной и северной частях Сирии. 17 и 18 марта они направили туда подкрепление.
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Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Экономика

В Екатеринбурге после обвала рубля вырос спрос на жильё

На фоне негативных ожиданий покупатели хотят успеть оформить ипотечные кредиты по старым условиям, пишет ekb.rbc.ru.С 10 марта, после новостей об обвале рубля, риэлторы фиксируют повышенный спрос на консультации по ипотечным продуктам и рефинансированию.
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В условиях карантина россиянам, вернувшимся из стран со вспышками COVID-19, вообще не следует выходить из дома, даже чтобы выбросить мусор или купить продукты, предупреждает Роспотребнадзор.
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Экс-игрок «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что считает коронавирус фейком.
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Глава российской столицы подтвердил смерть 79-летней пациентки с коронавирусом и выразил свои соболезнования ее семье в Twitter.
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Недавно Яна Рудковская произвела фурор на модном показе, украсив свою медицинскую маску искусственными камелиями от Шанель.
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SpaceX и NASA не меняют планов касательно старта Crew Dragon

SpaceX уже давно тестирует корабль Crew Dragon.
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Липецкую областную инфекционную больницу наградят миллионом рублей

Медиков отделения Липецкой областной клинической инфекционной больницы, обеспечивших квалифицированный уход и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией наградят.
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Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

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У коронавируса обнаружили слабое место

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Американская премьера ленты состоялась 13 марта 2020 года — на следующий день после российской.
ИА InterMedia 04:44
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