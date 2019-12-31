Энергетика

ForbesForbesРоссия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

В 2019 году добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 0,8%, до 560,2 млн т, передает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК. Это новый постсоветский максимум, отмечает Bloomberg.
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Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

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Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

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Экономика

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Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Энергетика

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Свободная Пресса 08:08
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Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках проводимого в итальянском Валь-ди-Фьемме этапа «Тур де Ски».
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Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова готовится к родам

Не успел Новый год наступить, как прежняя жена известного артиста Андрея Григорьева-Апполонова уже поделилась с подписчиками радостной новостью.
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Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
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МИД России заявил о тревоге после убийства Сулеймани

Российский МИД выступил с официальным заявлением по поводу гибели в Багдаде иранского генерала Сулеймани — высокопоставленного государственного деятеля Ирана.
Телеканал 360° 05:49
Происшествия

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Украина.ру 10:42
Авто

Jeep покажет плагин-гибридные вариации Wrangler, Compass и Renegade

Американский Jeep планирует показать три машины с плагин-гибридными силовыми установками – презентация будет проходит на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, США.
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Шоу-бизнес

Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская опубликовала в своем Instagram пикантные снимки.
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Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
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Заварухин: сегодня не доработали — получили отвратительный результат

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Футболисты «Астон Виллы» Уэсли и Хитон выбыли до конца сезона

«Астон Вилла» до конца сезона лишилась из-за травм нападающего Уэсли Мораеса и голкипера Тома Хитона.
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Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
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Поклонская обругала Порошенко за новогоднее телеобращение

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Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК

Надежда Савченко поспорила с ним, указав, что «ДНК крови» у украинцев все же одинаковая.
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Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
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Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ

Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
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Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
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Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что согласно исследованиям денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.
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На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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