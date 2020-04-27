Москва, 27 апреля 2020, 11:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147, что на 2681 больше, чем в Китае. Об этом 27 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общество На границах Алтайского края вводится пропускной режим Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке. 22

Происшествия В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. 36

Происшествия В Волгограде сработало взрывное устройство в автомобиле В Волгограде в автомобиле сработало взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 1

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 167

Политика Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку". 123

Общество В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак. 6

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 296

Общество Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации. 528

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 887

Политика Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.

Политика Лавров: Хорошие отношения России и Черногории восстановятся Временщики в Черногории уйдут, а хорошие отношения между Подгорицей и Москвой восстановятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с онлайн-лекцией перед студентами МГИМО.

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Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 141

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Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 181