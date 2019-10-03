Экономика

ПРАЙМПРАЙМРоссия обогнала страны Европы по использованию «цифровых кошельков»

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Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG "Глобальный рынок платежных услуг 2019: потенциал растущих направлений", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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