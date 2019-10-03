Экономика
ПРАЙМРоссия обогнала страны Европы по использованию «цифровых кошельков»
Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG "Глобальный рынок платежных услуг 2019: потенциал растущих направлений", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:31
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Футбол
«Барселона» добыла волевую победу над «Интером», Суарес оформил дубль
Испанская «Барселона» дома переиграла итальянский «Интер» 2 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 00:55
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru вчера в 12:42
Футбол
Кокорин зашел в раздевалку «Зенита» после победы над «Бенфикой»
Форвард Александр Кокорин побывал в раздевалке петербургского «Зенита» после победы российской команды над португальской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport вчера в 17:53
Авто
Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4
Российские дилерские центры Toyota начали прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартовало на заводе в Санкт-Петербурге 1 октября.
Автоновости дня 01 октября в 01:06
Общество
Стало известно об ухудшении здоровья британской королевы
Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 96-летней Елизаветы II поползли после того, как ее сфотографировали в сентябре в Букингемском дворце с большим фиолетовым синяком на левой руке.
Medical Note вчера в 10:26
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК вчера в 04:45
Происшествия
Спиленное дерево убило девушку в Новосибирске
Рабочие спиливали опасное ветхое дерево, в этот момент под ним проходила девушка.
НДН.инфо вчера в 21:31
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 01 октября в 03:24
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Единоборства
В Улан-Удэ стартует чемпионат мира по женскому боксу
Официальная церемония открытия пройдет сегодня, 2 октября, в 19:00.
Замана вчера в 09:24
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга выпущен под денежный залог.
REGNUM вчера в 22:39
Происшествия
Суд арестовал напавшего на сотрудника СК в Москве
RT на русском вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
РИА Новости вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости 01 октября в 05:59
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru вчера в 05:45
Хоккей
Овечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»
Газета.Ru 00:26
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи
NewInform вчера в 12:04
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02