Коронавирус
ТАССРоссия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов. По данным штаба, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%, а по Москве - до 6,76%. Новый 2 871 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Москве, всего в столице 45 351 зараженный.
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Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
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В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
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Технологии
У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
В другом случае, рассматриваемом в новом исследовании, у здоровых молодых людей с легкими симптомами COVID-19 развился тяжелый энцефалит (воспаление и отек мозга) и инсульт.
Машины и Механизмы 03:54
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Общество
Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом
По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек. Первое место в списке у США, где выявили почти 966 тыс. заразившихся COVID-19.
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Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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RT на русском вчера в 17:15
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Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
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Вечерняя Москва 02:50
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил метания и постоянную смену курса российского судна «Академик Черский», способного завершить строительство газопровода «Северный поток-2», стремлением избежать санкций США.
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В Бурятии зараженные коронавирусом врачи скрывали симптомы
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что врачи городской больницы Улан-Удэ № 4, заразившиеся коронавирусом, скрывали признаки заболевания, из-за чего заразили многих коллег, пишет ТАСС.
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Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.
Моя Москва.онлайн 02:16
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«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
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Общество
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности повторного заражения коронавирусом нового штамма.
Sputnik Таджикистан 06:27
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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Политика
Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат
Работающим на удаленке россиянам объяснили, в каких случаях их зарплата может быть снижена.
Lenta.ru 06:52