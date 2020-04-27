Коронавирус

ТАССТАССРоссия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов. По данным штаба, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%, а по Москве - до 6,76%. Новый 2 871 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Москве, всего в столице 45 351 зараженный.
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Россия обошла Китай по количеству выявленных случаев коронавируса

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Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом

ТАСС03:51

Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом

РБК04:30

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Московский Комсомолец04:04

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URA.Ru03:53

Россия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом

Известия03:51

Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом

RT на русском04:33
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Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах

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Общество

На границах Алтайского края вводится пропускной режим

Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
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Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

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Происшествия

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Общество

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Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
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Здоровье

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Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

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Общество

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Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»

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Экономика

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:44
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Общество

В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим

Обязательный масочный режим могут ввести в Челябинской области из-за распространения коронавируса.
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

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Кино

Фильм «Спутник» показал успешный старт в онлайн-кинотеатрах

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Общество

В Севастополе введут обязательный масочный режим

Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал поручение ввести на территории города обязательный масочный режим.
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Общество

США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
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Здоровье

Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице

Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
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Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

Старые указания Центробанка, № 3073-У, утратят свою юридическую силу после вступления в силу новых, то есть 27 апреля текущего года.
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

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Знаю, причинил боль многим болельщикам «Локомотива».
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Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

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ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Происшествия

В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»

Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
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«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля

С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
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Президент «Лацио» хочет сыграть золотой матч с «Ювентусом»

Турнирную таблицу Серии А возглавляет туринский «Ювентус» с 63 очками в своем активе.
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ФИФА предлагает ввести по пять замен в матче в качестве временной меры

Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает увеличить число замен в одном матче с трех до пяти в качестве временной меры в чемпионатах, которые возобновятся после паузы из-за распространения коронавируса, сообщает Рейтер.
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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
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