Коронавирус
ТАССРоссия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов. По данным штаба, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%, а по Москве - до 6,76%. Новый 2 871 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Москве, всего в столице 45 351 зараженный.
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Политика
Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах
RT на русском 09:04
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Происшествия
В спецприемнике для мигрантов в Екатеринбурге произошли беспорядки
В спецприемнике для мигрантов в поселке Кольцово в Екатеринбурге произошли беспорядки, к зданию стянули спецназ полиции, сообщает местное издание «E1» со ссылкой на правозащитницу Нурзиду Бенсгиер.
Дождь 08:38
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:44
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим могут ввести в Челябинской области из-за распространения коронавируса.
ТАСС 08:16
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Кино
Фильм «Спутник» показал успешный старт в онлайн-кинотеатрах
Киноафиша России 07:33
Общество
В Севастополе введут обязательный масочный режим
Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал поручение ввести на территории города обязательный масочный режим.
Вести Севастополя 07:55
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42
Здоровье
Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Старые указания Центробанка, № 3073-У, утратят свою юридическую силу после вступления в силу новых, то есть 27 апреля текущего года.
Pressa40 25 апреля в 04:59
Футбол
Игнашевич извинился перед болельщиками «Локомотива» за уход в ЦСКА
Знаю, причинил боль многим болельщикам «Локомотива».
ODDS.ru 09:12
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля
С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Ведомости 06:24
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Футбол
Президент «Лацио» хочет сыграть золотой матч с «Ювентусом»
Турнирную таблицу Серии А возглавляет туринский «Ювентус» с 63 очками в своем активе.
ODDS.ru 04:51
Футбол
ФИФА предлагает ввести по пять замен в матче в качестве временной меры
Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает увеличить число замен в одном матче с трех до пяти в качестве временной меры в чемпионатах, которые возобновятся после паузы из-за распространения коронавируса, сообщает Рейтер.
РИА Новости 07:57
Авто
Changan начал продажи нового Changan CS75 FL в России
Кроме новой мультимедии, в функциональное оборудование CS75 FL вошли акустическая система Hi-End с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, интеллектуальный SMART-ключ, камера заднего вида с динамической разметкой и целый комплекс электронных помощников.
Автоновости дня 05:08
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00