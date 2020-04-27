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Армия и оружие В МИД РФ опровергли нахождение российских военных в Ливии В МИД добавили, что достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в российское министерство не поступало, а подобные сообщения — «далеко не первая спекуляция» на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте.

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 784

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