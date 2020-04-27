Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.

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