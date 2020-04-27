Коронавирус
Вести.RuПо числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. В КНР, по данным Университета Джона Хопкинса, в данный момент насчитывается 83,9 тысячи заболевших.
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Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:32
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Энергетика
Цена нефти WTI упала более чем на 20%
В понедельник, 27 апреля, к 13:52 стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI упала более чем на 20%, до $14,09 за баррель.
Право.ру 07:59
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Общество
Из-за коронавируса ЕГЭ могут снова перенести
Напомним, ранее сообщалось, что в этом году основной период ЕГЭ планируется начать лишь 8 июня.
Свободная Пресса вчера в 22:34
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Политика
Путин предложил губернаторам поездить «по колдобинам»
Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами.
Sibnet Новости 10:29
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Общество
Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медиков
Главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала из-за плохих условий работы.
Lenta.ru 07:32
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03