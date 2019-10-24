Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbРоссия обошла Руанду в рейтинге Doing Business

Россия за год поднялась на три строчки и заняла 28-е место в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который опубликовал Всемирный банк. Таким образом страна обошла Руанду и Испанию. Новая Зеландия (1-е место) и Сингапур (2-е место) сохранили свои позиции.
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Максим Орешкин
Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
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